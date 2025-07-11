川谷絵音が気になる子への独自のアプローチ方法を告白した。【映像】水着美女たちの美ボディあらわなビキニ姿（全身あり）常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら