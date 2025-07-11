【ニューヨーク共同】米調査会社ファクトセットによると、米半導体大手エヌビディアの時価総額が10日、終値で初めて4兆ドル（約585兆円）を突破した。9日の取引時間中に上場企業として世界で初めて4兆ドルを超えていた。