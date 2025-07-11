【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比09銭円高ドル安の1ドル＝146円18〜28銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1696〜1706ドル、170円95銭〜171円05銭。目立った取引材料が乏しく値動きは限られた。