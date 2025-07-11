ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは10日、人気キャラクター「ミニオン」をテーマにした『ミニオン・パーク』のエリア拡張を記念したセレモニーを開催し、新アトラクションがお披露目されました。『ミニオン・パーク』は2017年4月に開業し、その後はライドアトラクション『ミニオン・ハチャメチャ・アイス』をオープンするなど多彩なイベントを開催しています。7月11日から、新たなアトラクションやショップなどが誕生し、体験エリ