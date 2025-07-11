◇インターリーグオリオールズ―メッツ（2025年7月10日ボルチモア）オリオールズの菅野智之投手（35）が10日（日本時間11日）、本拠でのメッツとのダブルヘッダー第2戦に先発。初回は2点を失う立ち上がりとなった。本来は前日9日（同10日）の同戦で先発予定だったが、雨天中止となりスライド登板となった。初回、先頭・ニモに中前打を許すと、続くリンドアにも右越え二塁打を浴び無死二、三塁のピンチを背負った。3番・