日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。◆◆◆トヨタの復権人事トヨタ自動車（佐藤恒治社長）の“復権人事”が話題になっている。執行役員の近（こん）健太氏が、7月1日付で2年ぶりにCFOに復帰したのだ。近氏は東北大学出身で、2019年に執行役員に昇格。20年、CFOに就任した。22年、副社長兼C