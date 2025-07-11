アクサ殉教者病院に死傷者が運び込まれるなか、子どもをなだめる母親＝１０日、パレスチナ自治区ガザ地区デイルアルバラ/Ramadan Abed/Reuters（ＣＮＮ）イスラエル軍は１０日、パレスチナ自治区ガザ地区中部の保健センター近くを空爆し、女性や子どもを含む少なくとも１５人が死亡した。保健センターが立地するデイルアルバラのアクサ殉教者病院によると、死者には２〜１４歳の子ども８人が含まれる。その他、女性３人、男性４人