暑さが続く金曜日は涼しげな配色でオフィスの空気を爽やかに。夏の寒色コーデは着るだけで好印象をゲットできます。7月11日(金)のおすすめコーデをご紹介します。ふわりと重ねたチュールならTシャツ素材でもおしゃれ♪出典: 美人百花.comゆったりとチュールをかぶせたレイヤードデザインのTシャツでラクな着心地とオフィス向きの華やかさを手に入れて。ホワイトのタイトスカートを合わせてクリーンな装いに。Tシャツ￥3,993/ロペピ