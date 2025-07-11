アメリカンレストラン“ハードロックカフェ”のユニバーサル シティウォーク大阪店では、7月11日(金)から22日(火)の期間限定で、HYDE監修ウォッカ“PSYCHO LOVE”を使用したスペシャルカクテル“サイコラヴ シーブリーズ”を販売する。 “PSYCHO LOVE”使用カクテルの販売は、HYDEのライヴツアー＜HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR＞の開催を記念して実施されるものだ。 HYDE監修ウォッカ“PSYCHO LOVE”は、グルテンフリー、糖