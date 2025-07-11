〈弟は父の性虐待で死んだ〉から続く文藝春秋電子版（現・文藝春秋PLUS）で連載されたジャーナリスト・秋山千佳氏による「ルポ男児の性被害」。追加取材を加え、今年7月に『沈黙を破る「男子の性被害」の告発者たち』として一冊の本にまとまった。連載当時、驚異的なアクセス数を記録した塚原たえさんの記事から一部抜粋してお届けします。【画像】家庭内の壮絶な性虐待を実名で告発した塚原たえさん◆◆◆母は笑って見ていた