静岡県伊東市の田久保真紀市長の学歴詐称疑惑が話題だ。田久保市長は辞職したうえで市長選挙に改めて立候補する考えを明らかにしている。元東洋大研究助手で、神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「東洋大は知名度が高いものの、超高偏差値ではない『絶妙な立ち位置』にある。そうした大学の卒業にまつわる『疑惑』だからこそ、耳目を集めているのではないか」という――。写真＝時事通信フォト記者会見する静岡県伊東市の田久保真紀市