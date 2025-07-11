ブラジルのルラ大統領＝ブラジリア、8日（AP＝共同）【サンパウロ共同】トランプ米大統領がブラジルからの輸入品に50％関税を課すと表明したことを受け、ブラジル政府が報復関税などの対抗措置について8月1日以降に実施する方向で調整していることが10日、分かった。国内経済への悪影響を精査し、米国の関税引き上げに先立つ報復措置は見送る方針だ。ブラジルメディアが報じた。トランプ氏は9日にブラジルへの新たな「相互関税