10日、ローマで開かれた「ウクライナ復興会議」の際に記者団と話すウクライナのゼレンスキー大統領（AP＝共同）【ローマ、ロンドン共同】ロシアが侵攻するウクライナへの停戦後の部隊派遣を巡り、英国とフランスが主導する有志国連合が10日、会合を開いた。英政府によると、有志国連合の司令部をパリに設置することで合意した。停戦後数日以内に部隊をウクライナに展開することを想定。司令部は1年後にロンドンに移す。派遣に際