HOTEL THE MITSUI KYOTO（ホテル ザ ミツイ キョウト）は、「シャインマスカット＆桃 アフタヌーンティー」を7月14日から9月30日まで提供する。京都の美しい伝統工藝品に触れながら楽しむウェルカムティーから始まり、シャインマスカットと桃をテーマとした7種のスイーツと6種のセイボリーを中心に、ホテルと同じ二条通りに店舗を構える「柳桜園茶舗」の上質な玉露も愉しむことができる。メニューには、愛らしい桃の形に仕上げた「