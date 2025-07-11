カイエンとタイカンに登場ポルシェは、カイエンとタイカンにブラックのアクセントで彩られた「ブラックエディション」の予約受注を開始した。【画像】ポルシェ・タイカン/カイエンを写真で全123枚ブラックエディションの特徴は専用のエクステリアとインテリア、そして数々の高品質な装備だ。ポルシェ・タイカン/カイエンにブラックエディションが登場。特にタイカンは、大容量バッテリーの搭載による航続距離の延長というメリッ