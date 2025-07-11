◆米大リーグオリオールズ―メッツ＝第２試合＝（１０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１０日（日本時間１１日）、本拠地でメッツとのダブルヘッダー第２試合に先発し、初回に２点を先制された。この日が前半戦最終登板となる菅野は前日からのスライド登板。１番・ニモに中前打を許すと、２番・リンドアには左足を踏み出した際にバランスを崩したところを右翼線二