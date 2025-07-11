ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前日比192.34ドル高の4万4650.64ドルで取引を終えた。米デルタ航空の業績が堅調だったことなどから、トランプ米政権の関税政策に伴う景気への警戒感が後退。買い注文が優勢となった。デルタ航空がこの日発表した2025年4〜6月期決算は純利益が前年同期比63％増だった。デルタ航空はダウ平均の構成銘柄ではないものの、米政