「広島３−６阪神」（１０日、マツダスタジアム）広島は２点リードの七回に２番手投手の島内颯太郎、続く森浦大輔が精彩を欠き、今季４度目の同一カード３連敗。阪神戦は１９８１年以来４４年ぶりの８連敗と、またもや不名誉な記録を上塗り。阪神とのゲーム差は９・５に広がり、３位に転落した。以下、新井貴浩監督の主な一問一答。◇◇−失点した島内、森浦はこれまで奮闘を続けていた。「そうやね。まあちょっと