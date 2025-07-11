長崎県議会は10日、6月定例会の最終本会議を開き、政治資金問題に伴い大石賢吾知事の給与を8月から3カ月間50％カットする条例改正案を賛成多数で可決した。物価高対策などを盛り込んだ本年度一般会計補正予算案なども可決、閉会した。知事の減給案に関する討論では、賛成派が「知事自身が熟慮し、分かりやすい形で再提案された」と述べたのに対し、反対派は「求められているのは減給ではなく、疑惑の説明責任を果たすことだ」