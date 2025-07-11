ゴッホを世界的な芸術家に押し上げたのは、家族の力だった。オランダの画家フィンセント・ファン・ゴッホ（1853〜1890年）の特別展「ゴッホ展家族がつないだ画家の夢」が大阪市立美術館（同市天王寺区）で開かれている。ファン・ゴッホ家が受け継いできたファミリーコレクションに焦点を当てた展覧会で、自画像をはじめとする初期から晩年までの作品に加え、日本初公開の直筆の手紙も紹介。8月31日（日）まで。フィンセント・