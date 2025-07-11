熊本県玉名市の北稜高造園科の3年生と教員が制作した花壇が5日、プロ野球・福岡ソフトバンクホークス（福岡市）主催の「フラワーガーデンコンテスト」で最優秀賞に輝いた。審査員長を務めた庭園デザイナー石原和幸さんから高い評価を受け、ホークスの選手たちによる投票でも最多の票を集めた。9月末ごろまで、みずほペイペイドーム（同市）外周デッキの「ホークスみんなのガーデン」に展示される。今年のテーマはチームの今季