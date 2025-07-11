西日本新聞社は、立候補者4人にアンケートを実施した。主な質問への回答を紹介する。（届け出順）■質問農業政策昨年夏の「令和のコメ騒動」以降、コメ不足と米価高騰が続いています。この間の政府の対応をどう評価しますか。また、基幹的農業従事者数や農地の減少が続く中、中長期的な農業政策の在り方について、お答えください。諸派新人松尾芳治氏今回の政府対応は明らかにJAをないがしろにしたものだ。外国産米の輸