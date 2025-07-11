第107回全国高校野球選手権佐賀大会は10日、佐賀市のさがみどりの森球場で2回戦の3試合があり、鳥栖と敬徳、鳥栖工が3回戦進出を決めた。雷鳴で前日からの継続試合だった一戦は、シード校の鳥栖が9−1で佐賀西に七回コールド勝ち。敬徳は1点を追う七回の好機に藤森斗真選手（3年）の適時打で逆転し、八回にも追加点を挙げて逃げ切った。昨夏準優勝の鳥栖工は、注目のエース松延響投手（3年）が先発し、登板した三回までを無