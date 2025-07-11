明日7月12日（土）午後2時30分〜午後5時00分「ラグビー・リポビタンDチャレンジカップ2025 日本×ウェールズ」を地上波・日本テレビ系で生中継、動画配信サービス・Huluでライブ配信！ラグビーワールドカップ2027オーストラリア大会まで2年。15年W杯で日本を歴史的勝利「ブライトンの奇跡」に導いた名将エディー・ジョーンズヘッドコーチのもと、再始動した日本代表。W杯で史上初のベスト4を達成し世界を超えるため、この夏に臨む