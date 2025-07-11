第107回全国高校野球選手権大分大会は10日、大分市の別大興産スタジアムで2回戦3試合があった。日田市の藤蔭は宇佐産業科学と対戦。攻守ともに相手を圧倒し、五回コールド勝ちを決めた。柳ケ浦と佐伯鶴城もそれぞれ勝利した。11日は2回戦3試合がある。■11日の試合◇別大興産スタジアム▽2回戦情報科学―大分雄城台（9時半）大分舞鶴―中津北（正午）日本文理大付―大分西（14時半）