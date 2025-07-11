バレーボール女子のネーションズリーグ（ＶＮＬ）１次リーグ第３週千葉大会２日目（１０日、千葉ポートアリーナ）で日本代表の和田由紀子（ＮＥＣ川崎）がチーム最多得点で勝利に貢献した。世界ランキング５位の日本は同３４位の韓国と対戦し、３―０でストレート勝ち。通算成績を８勝２敗とした。この日は主将・石川真佑（ノバラ）がベンチで見守る中、第１セットから力強いスパイクやサーブで１８点をマーク。９日のフランス