米軍空爆後に、破壊されたトンネル入り口を示す衛星写真＝6月、イラン中部イスファハンの核施設（マクサー・テクノロジーズ提供、ロイター＝共同）【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・タイムズは10日、米国とイスラエルによる6月のイラン核施設攻撃後も、地下で貯蔵されていた一部の高濃縮ウランが残存しているとイスラエルが結論づけたと報じた。兵器級に近い濃縮度で、核技術者らが「アクセス可能な状態」という。イスラエル