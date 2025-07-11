毎年8月1日は、「サマーウォーズの日」。今から16年前の2009年8月1日にスタジオ地図・細田守監督作品『サマーウォーズ』が公開された。また、物語のキーマンの一人、栄おばあちゃんの誕生日でもある。日本テレビ系「金曜ロードショー」では、この日にちなんで、8月1日（金）よる9時〜10時54分に『サマーウォーズ』を放送！この前作『時をかける少女』がアヌシー国際アニメーション映画祭・長編部門特別賞を受賞するなど、国内外で