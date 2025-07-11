プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）が９月１４日に、名古屋市のＩＧアリーナでＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）との防衛戦に臨むことが１０日、発表された。尚弥は「キャリア最大の強敵」との対戦へ向け、プロ入り後初めて帝拳ジムへの出稽古も敢行する。同興行では、ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（２８）が３度目の防衛戦に臨み、ＷＢＡ世界ミニマム級王