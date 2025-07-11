◆第１０７回全国高校野球選手権南北海道大会１回戦知内４−３北星学園大学付（１０日・円山球場）南北海道大会が開幕し、１回戦３試合が行われた。春全道４強の知内は、エース右腕・田沢慶明（３年）が９回３失点で完投し、北星学園大付に４―３で勝利した。力ない飛球を指さした田沢は、ボールが捕手のミットに収まると声を上げ、右拳を握った。１点リードの９回２死二、三塁。「打たれたら負けという思いがあった」。最