第1子妊娠中で、元NMB48のタレント福本愛菜（32）が10日、インスタグラムを更新。アイスクリームを手にした最新ショットを公開した。福本は「この間行ったハワイフェアどこもめっちゃ並んでたけど、しっかり食べてお土産も買って堪能できました」とつづり、両手にアイスクリームを手にした笑顔ショットを公開した。そして「ハンバーガーのソースしっかりこぼしてTシャツに色付けしちゃったけど、それももはや思い出ということで