◆第１０７回全国高校野球選手権兵庫大会▽２回戦網干９―２川西明峰（１０日・ウインク）＝８回コールド＝兵庫は、学校統合により来年度限りで閉校する網干が、単独チームで出場する最後の夏に初戦（２回戦）を突破した。８回コールドで川西明峰に快勝。４番・三浦駿右翼手（３年）が３ランを含む３安打６打点とけん引した。三浦の打球が左翼スタンドに吸い込まれた瞬間“最後の夏”１勝を決めた網干ナインは喜びを爆発