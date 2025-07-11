櫻井翔主演、日本テレビ系 2025年7月期土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。第1話は明日7月12日（土）よる9時スタート、10分拡大し放送する。第1話の新たな場面写真とストーリーを紹介！来たる東京都知事選挙に向け選挙特番を放送中の「テレビ日本」を、突如として妖怪の面をかぶった「妖（あやかし）」と名乗る武装集団が占拠！ 500名の人質を取った、妖のリーダー・般若は「この放送局は我々、妖（あやかし）が占