◆第１０７回全国高校野球選手権大阪大会▽２回戦槻の木９―０淀商（１０日・住之江公園）＝７回コールド＝大阪は、槻の木の２年生左腕・金子旺祐が７回零封し、コールド勝ち。三国丘―八尾は雨天で継続試合となり、１１日に４回途中から再開する。エース左腕が躍動した。槻の木・金子は１６０センチ、５２キロと小柄だが、自慢の制球力を武器に７回４安打無失点。「ストライク先行で投げることができた」と夏４年ぶり初