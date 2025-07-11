「部隊マーク由来の地」上空を雄飛する映像が公開。小松に配備されたF-35Aの飛行映像が公開航空自衛隊小松基地（石川県小松市）は2025年7月4日、同基地に配備されたF-35A戦闘機が、能登半島や白山上空を飛行する映像を公開しました。小松基地に配備されたF-35A戦闘機（画像：航空自衛隊・小松基地）F-35Aは航空自衛隊で最新かつ最強のステルス戦闘機です。これまで、三沢基地（青森県三沢市）の第301飛行隊、第302飛行隊にF-4E