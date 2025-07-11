２０２１年の東京五輪から正式種目となったスケートボードで、神戸市出身の「天才少年」がいる。小学５年生の河上恵蒔（えま、１０）＝サカイサイクル＝は９歳だった昨年６月、米国の大会で「９００」（空中で２回転半）を史上初めて３回連続で成功。１０代の五輪メダリストが続出する同競技で、海外からもひときわ注目される存在になった。このほど本紙などの取材に、今後の目標を明かした。恵蒔少年は大人から同世代の子供ま