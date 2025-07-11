◇第107回全国高校野球選手権佐賀大会2回戦敬徳5―2佐賀工（2025年7月10日みどりの森県営）敬徳は小瀬良ツインズの活躍で5年ぶりの夏1勝をつかんだ。3年で兄の寿人（かずと）は1番で2安打の活躍。3番で弟の陽音（はると）は2点リードの8回に追加点の適時打を放つなど2安打4出塁。寿人は「夏の大会で2人とも結果を出せてうれしい」と笑み。熊本県八代市出身だが、徳永太監督の熱心な勧誘を受け野球留学。努力が報われた。