◇パ・リーグソフトバンク0―4オリックス（2025年7月10日京セラD）ソフトバンクのドラフト2位の庄子雄大内野手（22）が、「9番・二塁」でプロ初スタメン起用され、3回にプロ初安打初盗塁を記録。9日の同カードで左肘付近に死球を受け、欠場した牧原大成内野手（32）の穴を埋めた。チームは松本晴投手（24）が、プロ初の満塁本塁打を浴びるなど5回1/34失点で3敗目。今季7度目の零封負けで連勝が4で止まったものの、新戦力の