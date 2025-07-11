育成出身の高卒4年目右腕・福島蓮投手（22）が13日のオリックス戦（エスコン）で、今季初登板初先発することが決まった。イースタン・リーグでは直近5試合で3勝1敗、防御率2・70をマーク。デビューから6連勝中の高卒同期の達孝太投手に続く、先発ローテーション入りを狙う。未完の大器が、ようやく今季初の1軍マウンドに上がる。支配下昇格を果たした昨季は12試合に登板し2勝3敗、防御率3・54と頭角を現した。さらなる飛躍を期