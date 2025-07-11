◆第６１回七夕賞・Ｇ３（７月１３日、福島競馬場・芝２０００メートル）サマー２０００シリーズ第２戦、第６１回七夕賞・Ｇ３（１３日、福島）の出走馬が１０日、確定した。今週の競馬を最後に米国への長期遠征に向かうミルコ・デムーロ騎手（４６）＝栗東・フリー＝は、リフレーミングとの初コンビで挑む。決意を胸に、長い旅に出る。Ｍデムーロが日本を離れ、来週から米国で騎乗する。１８日から夏競馬が開幕する西海岸のデ