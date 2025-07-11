◆第６１回七夕賞・Ｇ３（７月１３日、福島競馬場・芝２０００メートル）サマー２０００シリーズ第２戦、第６１回七夕賞・Ｇ３（１３日、福島）の出走馬が１０日、確定した。コスモフリーゲンで臨む柴田大知騎手（４８）＝美浦・フリー＝は、４年７か月ぶりの重賞制覇を目指す。デビュー３０年目の柴田大が、全４勝に導くコスモフリーゲンとのコンビで、２３年１１月の京都２歳Ｓ（コスモエスメラルダ１４着）以来の重賞騎乗