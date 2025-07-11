◆第１０７回全国高校野球選手権滋賀大会▽１回戦滋賀短大付６―０虎姫（１０日・ＨＰＬベースボールパーク）滋賀短大付が不祥事を乗り越えて夏１勝を挙げた。エース左腕・桜本拓夢（３年）は６点リードの９回２死、虎姫の最後の打者を左飛に打ち取り公式戦初完封。「不安なまま今週を迎えた。０で抑えられて良かった」と安どし、「チームとして良いスタートが切れた」とかみしめた。同校は今春センバツで甲子園初出場も