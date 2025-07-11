プロ野球セ・リーグは10日、1試合が行われました。首位阪神は2位の広島と対戦。2回に佐藤輝明選手の2試合連続となるソロホームランで1点を先制。しかし6回、2アウト満塁のピンチで2番手の桐敷拓馬投手が押し出しの死球と秋山翔吾選手にタイムリーを浴び、逆転されます。それでも直後の7回、中野拓夢選手、森下翔太選手、佐藤選手の3者連続タイムリーなど、打者10人の猛攻で逆転に成功。阪神は破竹の11連勝となりました。この結果、