米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28） 米2年債 3.866（+0.023） 米10年債4.344（+0.012） 米30年債4.864（-0.004） 期待インフレ率2.353（+0.005） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。この日発表の米新規失業保険申請件数が雇用の底堅さを示したことから、利回りは上昇して始まった。 ただ、午後の米３０年債入札を受けて、利回りは上げ幅を縮小して