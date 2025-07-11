NY原油先物8月限（WTI）（終値） 1バレル＝66.57（-1.81-2.65%） 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国が９月も日量５４万８０００バレルの大幅な生産枠引き上げを継続する可能性があると伝わったことが相場を圧迫した。ブルームバーグが伝えている。中核的な産油国である８カ国は４月から自主減産の解消を開始し、５月以降はこの巻き戻しを急いでいる。ただ、９月で日量２２０万バレル規模の協調減