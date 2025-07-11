ドル円、一時１４６円台後半まで上昇も終盤に伸び悩む＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、本日も為替市場はドル高が優勢となる中、ドル円は一時１４６円台後半まで買い戻されたものの、終盤に伸び悩んだ。ウォラーＦＲＢ理事が７月利下げの可能性に再言及していたこともドルを圧迫していた。 関税については、トランプ大統領からの発表が続いているが、関税が貿易相手に広範囲に適用されれば、他国以上に米国へ