「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１０日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉宝塚記念連覇などＧ１・４勝を挙げたクロノジェネシスの初子ベレシート（牡、父エピファネイア、斉藤崇）がＣＷを馬なりで６Ｆ８９秒１−３９秒３−１１秒０。ディアナザール（３歳２勝クラス）と併入した。母の主戦を務めた北村友は「いい馬。口の強さは４月に乗った時と変