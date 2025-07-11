「新馬戦」（１３日、函館）矢作厩舎ゆかりの血統モズプリフォール（牡２歳、父モズアスコット）が日曜函館５Ｒ（芝１２００メートル）で初陣を迎える。母グランプリエンゼルは０９年函館スプリントＳ覇者で、全姉には昨年のファンタジーＳ２着馬モズナナスターがいる血統だ。中間はコンビを組む古川奈穂が毎週のように手綱を取り、入念に乗り込まれてきた。鞍上は「まだ少し、馬自体は重いようなところもありますが、速いと