【モデルプレス＝2025/07/11】嵐の松本潤が11日、TBS系『それSnow Manにやらせて下さいSP』（よる6時30分〜）に初登場。Snow Manとともに本音トークを繰り広げる。【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結◆松本潤、Snow Manと本音トーク今回は、松本とSnow Manが居酒屋を舞台にトーク。スタッフ無しの空間で、初めて本音を語り合う特別企画を実施する。ヒットドラマ『花より男子』シリーズの裏話や、恩師との知られざる秘話な