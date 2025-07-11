「新馬戦」（１２日、福島）今村聖奈とのコンビでデビュー勝ちを狙うミスバレンシア（牝２歳、父ロジャーバローズ、美浦・武井）に注目だ。推定４７０キロの好馬体の持ち主。土曜福島５Ｒ（芝１２００メートル）で初陣を迎える。最終追い切りは美浦Ｗで６Ｆ８３秒７−３７秒６−１１秒３をマーク。素軽い動きで仕上がりの良さを伝えた。２週連続で騎乗した聖奈は「いい動き。１頭でも真面目に走れていました。周りの馬を気に